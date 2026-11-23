БАКУ /Trend/ - В рамках COP31 были достигнуты важные результаты.

Об этом говорится в публикации заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева в социальной сети X.

"Поздравляем братскую Турцию с проведением COP31 на высоком уровне. Выражаем глубокую признательность за исключительное гостеприимство и продемонстрированное лидерство", - говорится в публикации.

Замминистра отметил, что в рамках COP31 были достигнуты важные результаты по Программе работы по справедливому переходу, Глобальной цели по адаптации к изменению климата, Программе работы по климатическому финансированию и Фонду адаптации.

«Выражаем особую благодарность председательству Турции на COP31 и австралийскому председательству на переговорах за инициативу по внесению проекта итогового решения, а также за все усилия, направленные на достижение консенсуса посредством инклюзивного, прозрачного процесса, в котором ведущая роль принадлежит участвующим сторонам. Хотя достижение консенсуса не всегда возможно из-за сложного характера климатических переговоров, целенаправленные усилия в этом направлении заслуживают всяческой похвалы. Желаем Турции успехов в осуществлении председательства на COP31 в течение предстоящего года, а также ожидаем тесного сотрудничества с Эфиопией, которая примет председательство на COP32», — говорится в публикации.