БАКУ /Trend/ - Морская блокада в той форме, в которой она в настоящее время объявлена США, расценивается иранской стороной как военная агрессия.

По информации МИД Ирана, об этом пресс-секретарь ведомства Исмаил Багаи заявил на пресс-конференции в Тегеране в понедельник, 23 ноября.

«Объявленные США экономические санкции, экономическая блокада или морская блокада, несомненно, означают военную агрессию против Ирана. Санкции, введенные против Ирана за последние несколько месяцев, отличаются от предыдущих, поскольку эти санкции были применены в период продолжающейся военной атаки США и Израиля на Иран. Эти шаги нарушают пункт 4 статьи 2 Устава ООН. Это основывается на резолюции № 3314 Генеральной Ассамблеи ООН об определении агрессии. В таких условиях Иран в соответствии со статьей 51 Устава ООН имеет право использовать любые средства для самообороны», — сказал он.

Багаи добавил, что в этом направлении высшими кругами страны приняты необходимые решения. Предусмотрены политические, дипломатические и оборонные меры для преодоления санкций и морской блокады США. В случае принятия решения соответствующими структурами Ирана обязательно будут предприняты шаги по его исполнению.

Отметим, что очередная напряженность в отношениях между США и Ираном началась 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана под предлогом ответа на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.