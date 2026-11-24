БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках 10-го Международного банковского форума состоялось подписание документов.

Как сообщает во вторник корреспондент Trend, Ассоциация банков Азербайджана (АБА) подписала меморандумы с финтех-ассоциацией Центральной Азии и Ассоциацией банков Таджикистана.

Первый меморандум подписали исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана Юнус Абдулов и представитель Финтех-ассоциации Центральной Азии Отабек Насиров. Второй документ подписали председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев и представитель Ассоциации банков Таджикистана Джумогельды Шарахов.

О деталях документов на данный момент не сообщается.

Отметим, что в рамках расширения международных связей АБА последовательно развивает сотрудничество с зарубежными банковскими ассоциациями и международными финансовыми организациями.

В 2003 году было подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией банков Грузии. В 2004 году аналогичное соглашение было заключено с Ассоциацией региональных банков России, а в 2005 году — с Ассоциацией банков Греции и Ассоциацией банков Северного Кипра.

В 2007 году АБА подписала соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией латвийских коммерческих банков, Ассоциацией украинских банков, Ассоциацией белорусских банков и Ассоциацией банков Молдовы. В том же году организация стала членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. Кроме того, в ноябре 2007 года были подписаны письмо о намерениях по созданию Координационного совета банковских ассоциаций стран — участниц ГУАМ и соответствующее соглашение.

В феврале 2008 года АБА получила статус ассоциированного члена Европейской банковской федерации (EBF). Это открыло ассоциации доступ к европейскому опыту организации банковской системы, а также к базам данных, посвящённым европейскому банковскому законодательству.

В течение 2008 года были заключены соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией банков Республики Казахстан, Союзом банков Кыргызстана, Банковской ассоциацией Узбекистана и Банковской ассоциацией Таджикистана. Эти договорённости позволили вывести взаимодействие с банковскими организациями Центральной Азии на новый уровень и расширить возможности для установления взаимовыгодных партнёрских отношений между их членами.

В мае 2008 года АБА подписала соглашение о сотрудничестве с Союзом банков Турции, направленное на укрепление взаимодействия между банковскими ассоциациями двух стран и развитие экономических связей. В 2009 году было заключено соглашение с Ассоциацией институтов финансирования развития Азии и Тихоокеанского региона.

17 апреля 2009 года в Стамбуле был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию международной организации — Федерации банков Центральной Евразии. В 2010 году федерация была зарегистрирована в Министерстве юстиции Азербайджанской Республики. Её учредителями выступили банковские ассоциации Азербайджана, Грузии, Украины и Кыргызстана. В мае 2011 года к федерации присоединились банковские ассоциации Турции и Таджикистана.

4 ноября 2022 года в Стамбуле был учреждён Совет банковских ассоциаций тюркских государств. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали Ассоциация банков Азербайджана, Ассоциация банков Республики Казахстан, Союз банков Кыргызстана, Банковская ассоциация Узбекистана и Союз банков Турции. Создание совета стало новым этапом координации взаимодействия банковских ассоциаций тюркских государств.

В январе 2023 года АБА была избрана членом Сети устойчивого банковского дела и финансов (Sustainable Banking and Finance Network) Международной финансовой корпорации (IFC).

В дальнейшем международное сотрудничество ассоциации расширилось за счёт новых договорённостей:

15 февраля 2023 года — подписан меморандум о сотрудничестве с Федерацией банков Объединённых Арабских Эмиратов;

20 апреля 2023 года — подписан меморандум о сотрудничестве с Венгерской банковской ассоциацией;

13 июня 2023 года — подписан меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией исламских банков Турции, направленный на поддержку развития финансового сектора Азербайджана и Турции;

13 июня 2023 года — с Венгерской банковской ассоциацией подписано соглашение об обмене сотрудниками;

14 июня 2023 года — заключено соглашение о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC).

Таким образом, международная деятельность АБА охватывает широкий круг партнёров в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в тюркском мире, создавая институциональную основу для обмена опытом, развития межбанковских связей и реализации совместных инициатив.