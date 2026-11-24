БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана в 2027 году включит модельные риски в число основных надзорных приоритетов наряду с кредитными и операционными рисками.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедъяров на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

"В современном мире нейросети и искусственный интеллект в банковской деятельности перестают быть экспериментальными инструментами и становятся частью основного операционного ядра банков. Однако по мере увеличения скорости и сложности этих систем возрастает и цена возможных ошибок. Говоря о нейросетях и искусственном интеллекте, я хотел бы отметить один основополагающий принцип: технологии сами по себе не являются нейтральными. Алгоритм не выступает беспристрастным судьей, а отражает цели своих создателей и предположения, заложенные разработчиками", - сказал он.

По его словам, таким образом, если искусственный интеллект будет использоваться исключительно для сокращения расходов и полной замены человека, это создаст условия не для повышения эффективности, а лишь для накопления системных рисков.

"Сегодня при анализе профилей рисков банков мы наблюдаем, что на первый план выходят модельные риски. Так, неточные или неправильно применяемые математические модели и модели искусственного интеллекта могут привести к финансовым потерям банков, ошибочным управленческим решениям или репутационным потерям. Именно поэтому в 2027 году модельные риски станут для Центрального банка одним из основных приоритетов надзора наряду с кредитными и операционными рисками", - отметил заместитель председатель.

Мамедъяров заявил, что обеспечение развития банковского сектора и реагирование на новые вызовы современности возможны благодаря взаимному сотрудничеству, обмену опытом и совместной деятельности.

"Уверен, что этот Форум внесет важный вклад в дальнейшее углубление существующих партнерских связей и продвижение инициатив, служащих общим интересам", - сказал он.