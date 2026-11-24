БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Иордания обсуждают расширение экономического сотрудничества, привлечение инвестиций и диверсификацию двусторонней торговли в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Амман 23–24 ноября. Визит стал очередным шагом Ташкента на пути укрепления экономических и дипломатических связей со странами Ближнего Востока.

Визит, состоявшийся по приглашению Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна, проходит на фоне активизации политического диалога между двумя странами. Этому предшествовал государственный визит иорданского монарха в Узбекистан в августе 2025 года. Тогда лидеры договорились вывести двусторонние отношения стран на уровень всеобъемлющего партнерства, заложив основу для расширения взаимодействия в торговле, инвестициях, промышленности и гуманитарной сфере.

Экономическое сотрудничество, как ожидается, станет одной из центральных тем нынешнего визита. Повестка включает переговоры на высшем уровне и двусторонний бизнес-форум, особое внимание на которых будет уделено текстильной промышленности, горнодобывающему сектору, химической отрасли, сельскому хозяйству и фармацевтике. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Рост торговли открывает возможности для расширения сотрудничества

Динамика двусторонней торговли свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего развития экономических связей двух стран. По данным Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, товарооборот между странами в 2025 году составил около $8,5 млн, увеличившись на 79,2% по сравнению с предыдущим годом.

Экспорт Узбекистана в Иорданию достиг примерно $5,4 млн, тогда как импорт из Иордании составил $3,1 млн. Среди перспективных направлений узбекского экспорта - продовольственная продукция, текстильные изделия и сухофрукты. Иордания, в свою очередь, поставляет фармацевтическую и химическую продукцию, машины и оборудование.

О растущем интересе иорданского бизнеса к узбекскому рынку также свидетельствует присутствие в Узбекистане 18 компаний с участием иорданского капитала.

Соглашение о преференциальной торговле, над которым работают Ташкент и Амман, может стать дополнительным стимулом для развития двустороннего товарооборота. Оно позволит улучшить условия доступа товаров на рынки, упростить коммерческие операции и создать более предсказуемые условия для бизнеса. Представители Узбекистана и Иордании также обсуждали создание совместных производств, передачу технологий и развитие транспортно-логистических связей.

Промышленная кооперация и инвестиционный потенциал

Фармацевтика остается одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества. Иордания располагает развитой фармацевтической промышленностью и опытом производства лекарственных препаратов для международных рынков. Для Узбекистана взаимодействие в этой сфере может способствовать локализации производства, передаче технологий, импортозамещению и развитию экспортно ориентированных предприятий.

Узбекистан, со своей стороны, предлагает возможности для сотрудничества в текстильной промышленности, переработке сельскохозяйственной продукции, химической отрасли и освоении минеральных ресурсов. Создание совместных предприятий в этих секторах позволит иорданским компаниям расширить присутствие в Центральной Азии, а узбекским производителям - воспользоваться иорданским опытом и получить доступ к региональным рынкам.

Важную роль в реализации этих возможностей сыграет транспортная доступность. Запуск регулярных прямых авиарейсов между Амманом и Ташкентом в июле 2026 года, наряду с введением взаимного безвизового режима, создал более благоприятные условия для деловых контактов, туризма и гуманитарных обменов.

Внешняя политика Мирзиёева: экономический прагматизм и диверсификация

Активизация партнерства с Иорданией отражает более широкие приоритеты внешней политики Шавката Мирзиёева: диверсификацию международных связей, развитие экономической дипломатии и привлечение инвестиций, способствующих технологической модернизации и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

В своем послании Олий Мажлису и народу Узбекистана в декабре 2025 года Мирзиёев подчеркнул, что страна продолжит проводить взвешенную и открытую внешнюю политику и укреплять взаимовыгодные отношения с партнерами на Ближнем Востоке.

Особое внимание Президент также уделяет качеству иностранных инвестиций. По его словам, «каждый доллар инвестиций должен прежде всего служить внедрению передовых технологий, производству продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на конкретные зарубежные рынки», а также повышению эффективности использования ресурсов.

Такой подход особенно актуален для взаимодействия Узбекистана с Иорданией. Ташкент стремится не просто наращивать объемы торговли, но и формировать партнерства, которые обеспечат доступ к промышленной экспертизе, современным производственным технологиям и новым рынкам.

Кроме того, две страны разделяют интерес к укреплению региональной стабильности, поддержке диалога и развитию сотрудничества в рамках многосторонних структур, включая Организацию Объединенных Наций и Организацию исламского сотрудничества.

Практическая значимость визита будет зависеть от того, насколько быстро достигнутые договоренности найдут отражение в новых совместных проектах и расширении деловых связей.

На фоне укрепления двусторонних отношений Иордания может стать более значимым экономическим партнером Узбекистана на Ближнем Востоке, тогда как узбекский рынок открывает иорданскому бизнесу дополнительные возможности для выхода на растущий рынок Центральной Азии.