БАКУ Trend/ - За минувшую неделю через Ормузский пролив удалось транспортировать рекордный объем нефти из стран Персидского залива под контролем американских сил, дислоцированных в регионе.

Об этом сообщил представитель администрации США.

По словам американского чиновника, за этот период через пролив было перевезено 108 млн баррелей нефти. Это самый высокий недельный показатель с момента начала конфликта между США и Ираном в районе Персидского залива.

Он также отметил, что Вашингтон предпринимает меры для предотвращения поставок передовых компонентов в Иран сухопутными маршрутами.