БАКУ Trend/ - За минувшую неделю через Ормузский пролив удалось транспортировать рекордный объем нефти из стран Персидского залива под контролем американских сил, дислоцированных в регионе.
Об этом сообщил представитель администрации США.
По словам американского чиновника, за этот период через пролив было перевезено 108 млн баррелей нефти. Это самый высокий недельный показатель с момента начала конфликта между США и Ираном в районе Персидского залива.
Он также отметил, что Вашингтон предпринимает меры для предотвращения поставок передовых компонентов в Иран сухопутными маршрутами.