БАКУ /Trend/ - Расходы Вооруженных сил США на военную операцию против Ирана с момента начала конфликта в конце февраля превысили 48 млрд долларов.

Об этом заявил заместитель главного контролера Артур Миллер в ходе слушаний в Конгрессе США, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост помощника министра военно-морских сил по финансовому управлению.

По словам заместителя главного контролера Пентагона Артура Миллера, в эту сумму входят затраты на боеприпасы, замену военной техники и оборудования, а также обеспечение военных операций.

Миллер уточнил, что озвученная сумма не учитывает ущерб, нанесенный американским военным базам на Ближнем Востоке. Некоторые из них серьезно пострадали в результате ударов иранских беспилотников и ракет. Также в расчет не включен ущерб, причиненный мировой экономике.