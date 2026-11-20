БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи со взрывом в жилом доме в Тбилиси.

Об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

«Мы глубоко скорбим в связи с трагическим взрывом, произошедшим в жилом доме в Тбилиси. Выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и наши мысли со всеми, кто пострадал в этой трагедии.

Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», — отмечается в публикации.

Отметим, что 19 ноября в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Земо Поничала в Тбилиси обрушилась часть здания. В результате происшествия погибли пять человек.