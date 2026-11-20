БАКУ /Trend/ - Добыча сырой нефти на совместном месторождении Ирана и Ирака Азадеган (на территории Ирака - Меджнун) увеличилась более чем на 5 тысяч баррелей в сутки благодаря установке четвертого внутрискважинного насоса.

По инофрмации Иранской компании нефтяного инжиниринга и развития, об этом заявил официальный представитель компании Исмаил Голампур.

"Операция по установке четвертого внутрискважинного насоса была завершена за 12 дней", - отметил он.

Голампур добавил, что ранее третий внутрискважинный насос был установлен в скважине № 141, что позволило увеличить добычу сырой нефти на месторождении Азадеган на 800 баррелей в сутки.

Представитель компании сообщил, что при установке четвертого насоса удалось сократить продолжительность соответствующих работ. Несколько лет назад в отдельных случаях эта операция занимала до 50 дней. Впоследствии благодаря ряду принятых мер срок удалось сократить до 25 дней. Нынешний показатель в 12 дней стал рекордным.

По словам Голампура, сокращение сроков установки внутрискважинных насосов наряду с увеличением добычи из скважин является важным шагом на пути наращивания нефтедобывающих мощностей Ирана и повышения эффективности производственных процессов на совместном месторождении Азадеган.

Согласно исследованию Trend, проведенному на основе данных Иранской компании нефтяного инжиниринга и развития, после установки первого внутрискважинного насоса на месторождении Азадеган суточная добыча сырой нефти в соответствующей скважине увеличилась с 435 до 1,71 тысячи баррелей.

Отметим, что запасы сырой нефти месторождения Азадеган, расположенного на территории Ирана на площади 1,5 тысячи квадратных километров, оцениваются примерно в 32 миллиарда баррелей.

С иранской стороны месторождение разделено на Южную и Северную части. 5 июля 2022 года Национальная иранская нефтяная компания, государственные и частные банки, а также буровые компании подписали соглашение стоимостью 7 миллиардов долларов, направленное на увеличение добычи на месторождении. Завершение предусмотренных соглашением работ планировалось в течение двух лет.

Целевой показатель добычи составляет 570 тысяч баррелей в сутки. На месторождении предусмотрено бурение около 420 скважин.