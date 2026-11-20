БАКУ /Trend/ - Греция увеличила импорт природного газа из Азербайджана на 11,4 процента.

Как говорится в отчете "Внешнеторговые связи Азербайджана в январе-сентябре 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике, в январе-сентябре текущего года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 756,7 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 423,9 миллиона долларов США.

По расчетам Trend на основе данных комитета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта природного газа из Азербайджана в Грецию увеличился на 77,2 миллиона кубометров, или на 11,4 процента. В стоимостном выражении показатель вырос на 65,8 миллиона долларов США, или на 18,4 процента.

Согласно информации ведомства, в январе-сентябре прошлого года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 679,5 миллиона кубометров природного газа на сумму 358,1 миллиона долларов США.

Отметим, что, по данным Государственного комитета по статистике, в 2024 году из Азербайджана в Грецию было экспортировано 927,1 миллиона кубометров природного газа на сумму 397,6 миллиона долларов США, а в 2025 году - 910,5 миллиона кубометров стоимостью 461,2 миллиона долларов США.

Таким образом, в 2025 году физический объем экспорта азербайджанского газа в Грецию сократился по сравнению с предыдущим годом на 1,8 процента, тогда как его стоимость выросла на 16 процентов.