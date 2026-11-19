БАКУ /Trend Life/ – Во Дворце Гейдара Алиева вновь состоялся показ одного из величайших произведений мирового балетного искусства – "Лебединого озера" Петра Чайковского. Знаменитый балет был представлен Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, подарив зрителям очередную встречу с бессмертной классикой, сообщает Trend.

Спектакль, состоящий из трёх актов и четырёх картин, вновь погрузил публику в удивительный мир классического балета, где величественная музыка, изысканная хореография и выразительная пластика артистов сливаются в единое художественное повествование.

История любви и верности, противостояния добра и зла, преданности и самопожертвования, воплощённая в музыке Чайковского, сохраняет свою эмоциональную силу и спустя десятилетия продолжает волновать сердца зрителей. Неудивительно, что очередной показ вызвал живой интерес публики.

Музыкальным руководителем и дирижёром спектакля выступил заслуженный артист Эйюб Гулиев. Постановщиками балета стали выдающиеся хореографы Мариус Петипа и Лев Иванов, редакторами – Александр Горский и народная артистка СССР Гамэр Алмасзаде.

В качестве балетмейстеров-репетиторов над спектаклем работали народные артисты Мадина Алиева и Гюлагасы Мирзоев, заслуженные артисты Юрий Лобачев и Джамиля Керимова. Художественное оформление принадлежит заслуженному художнику Азербайджанской ССР Энверу Алмасзаде. Спектаклем руководил заслуженный артист Юрий Лобачев.

Образы Одетты и Одиллии воплотила бронзовый призёр международного конкурса артистов балета Аян Эйвазова. В роли принца Зигфрида выступил солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Артём Пугачёв. Образ Ротбарта представил Александр Сулдин, а партию Шута исполнил Мир Айдын Абдуллаев.

Па-де-труа исполнили Динара Мамедова, Лиана Бернадина и Тимур Одушев.

Очередное обращение к "Лебединому озеру" стало ещё одним напоминанием о непреходящей ценности классического искусства, которое не подвластно времени и продолжает объединять поколения, даря зрителям красоту, вдохновение и незабываемые эмоции.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

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