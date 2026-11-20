БАКУ /Trend/ - Израильская армия нанесла удар по объекту организации «Хезболлах» в районе Джанта на востоке Ливана.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, удар был нанесен по объекту, расположенному в долине Бекаа, который ранее использовался «Хезболлах» для производства ракет и хранения оружия.

В ЦАХАЛ отметили, что в ходе нынешнего конфликта неоднократно атаковали этот объект. По данным военного ведомства, после получения информации о недавнем прибытии туда боевиков «Хезболлах» израильские ВВС нанесли удары по входам на объект, чтобы не допустить его восстановления.