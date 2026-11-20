БАКУ /Trend Life/ – Есть мастера, чьи имена навсегда остаются в истории национального кино, а созданные ими фильмы продолжают жить в памяти зрителей. Одним из таких мастеров был выдающийся азербайджанский кинорежиссёр и кинооператор, заслуженный деятель искусств Расим Исмайлов. В Азербайджанском государственном фонде кино состоялся вечер памяти, посвящённый 90-летию со дня его рождения, сообщает Trend.

Юбилейная встреча стала не только данью уважения большому мастеру, но и возможностью вновь обратиться к его творческому наследию, вспомнить жизненный путь, профессиональное становление и вклад в развитие отечественного кинематографа. В рамках мероприятия открылась фотовыставка, отражающая разные страницы жизни и творчества Расима Исмайлова.

Вечер открыл директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, который выступил ведущим мероприятия и подробно рассказал о многогранном творческом пути юбиляра, его художественном почерке и значении его работ для национального киноискусства.

Тёплыми воспоминаниями о мастере поделились народная артистка, председатель Союза кинематографистов Азербайджана Шафига Мамедова, народная артистка Халида Гулиева, заслуженные деятели искусств Рафиг Гамбаров, Юрий Варновский, Эльхан Джафаров, а также Эмиль Панахов, исполнивший одну из главных ролей в знаменитом фильме "Асиф, Васиф, Агасиф".

Каждое выступление стало отдельной страницей воспоминаний о человеке, с которым коллег и близких связывали годы совместной работы, творческие встречи и человеческое тепло.

Особенно трогательным моментом вечера стало выступление супруги мастера – заслуженного журналиста Надежды Исмайловой, которая от имени семьи поблагодарила руководство и коллектив Государственного фонда кино за сохранение памяти о Расиме Исмайлове.

Мероприятие, организованное совместно Министерством культуры, Государственным фондом кино и Союзом кинематографистов Азербайджана, продолжилось показом материалов из творческого архива мастера.

Зрителям представили документальный фильм «Ритмы города», снятый Расимом Исмайловым в 1964 году, фрагменты художественных картин, в которых он выступил режиссёром и кинооператором, а также архивную запись выступлений народного артиста Эльдара Гулиева и заслуженного деятеля искусств Рухангиз Гасымовой на вечере, посвящённом 75-летию Расима Исмайлова, который ранее состоялся в Государственном фонде кино.

Время меняет поколения, но подлинное искусство не теряет своей силы. Оно продолжает говорить со зрителем языком образов, света и движения камеры. И в этом – особая ценность наследия Расима Исмайлова, чьё имя и творчество остаются важной частью истории азербайджанского кинематографа.

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