БАКУ /Trend/ - Болгария за 9 месяцев импортировала из Азербайджана газа на более чем 272 миллиона долларов.
Как говорится в отчете "Внешнеторговые связи Азербайджана в январе-сентябре 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике, за этот период из Азербайджана в Болгарию экспортировано 872,1 миллиона кубометров природного газа в газообразном состоянии стоимостью 272,5 миллиона долларов.
По расчетам Trend на основе данных комитета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа в Болгарию в стоимостном выражении снизился на 247,1 миллиона долларов, или на 47,6%, а по объему - на 543,9 миллиона кубометров, или на 38,4%. В январе-сентябре 2025 года из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 1,416 миллиарда кубометров газа стоимостью 519,6 миллиона долларов.
Отметим, что, по данным Государственного комитета по статистике, в 2021-2025 годах объем экспорта природного газа из Азербайджана в Болгарию менялся следующим образом:
|
Год
|
Объем экспорта
|
Стоимость экспорта
|
2021
|
232,4 млн куб.м
|
40,7 млн долларов США
|
2022
|
366,7 млн куб.м
|
237,8 млн долларов США
|
2023
|
1,275 млрд куб.м
|
470,3 млн долларов США
|
2024
|
1,896 млрд куб.м
|
618,7 млн долларов США
|
2025
|
1,931 млрд. куб.м
|
688,8 млн долларов США
Как видно из таблицы, подготовленной агентством, объем экспорта газа из Азербайджана в Болгарию за рассматриваемый период демонстрировал устойчивый рост: с 232,4 миллиона кубометров в 2021 году до 1,931 миллиарда кубометров в 2025 году.
Наиболее заметный рост был зафиксирован в 2023 году, когда поставки увеличились до 1,275 миллиарда кубометров против 366,7 миллиона кубометров годом ранее. В 2024 году экспорт вырос еще на 48,7%, до 1,896 миллиарда кубометров, а в 2025 году - еще на 1,8%, достигнув максимального уровня за рассматриваемый период.
Стоимость экспорта также последовательно росла - с 40,7 миллиона долларов в 2021 году до 688,8 миллиона долларов в 2025 году, увеличившись за пять лет более чем в 16 раз.