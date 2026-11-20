БАКУ /Trend/ - Болгария за 9 месяцев импортировала из Азербайджана газа на более чем 272 миллиона долларов.

Как говорится в отчете "Внешнеторговые связи Азербайджана в январе-сентябре 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике, за этот период из Азербайджана в Болгарию экспортировано 872,1 миллиона кубометров природного газа в газообразном состоянии стоимостью 272,5 миллиона долларов.

По расчетам Trend на основе данных комитета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа в Болгарию в стоимостном выражении снизился на 247,1 миллиона долларов, или на 47,6%, а по объему - на 543,9 миллиона кубометров, или на 38,4%. В январе-сентябре 2025 года из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 1,416 миллиарда кубометров газа стоимостью 519,6 миллиона долларов.

Отметим, что, по данным Государственного комитета по статистике, в 2021-2025 годах объем экспорта природного газа из Азербайджана в Болгарию менялся следующим образом:

Год Объем экспорта Стоимость экспорта 2021 232,4 млн куб.м 40,7 млн долларов США 2022 366,7 млн куб.м 237,8 млн долларов США 2023 1,275 млрд куб.м 470,3 млн долларов США 2024 1,896 млрд куб.м 618,7 млн долларов США 2025 1,931 млрд. куб.м 688,8 млн долларов США

Как видно из таблицы, подготовленной агентством, объем экспорта газа из Азербайджана в Болгарию за рассматриваемый период демонстрировал устойчивый рост: с 232,4 миллиона кубометров в 2021 году до 1,931 миллиарда кубометров в 2025 году.

Наиболее заметный рост был зафиксирован в 2023 году, когда поставки увеличились до 1,275 миллиарда кубометров против 366,7 миллиона кубометров годом ранее. В 2024 году экспорт вырос еще на 48,7%, до 1,896 миллиарда кубометров, а в 2025 году - еще на 1,8%, достигнув максимального уровня за рассматриваемый период.

Стоимость экспорта также последовательно росла - с 40,7 миллиона долларов в 2021 году до 688,8 миллиона долларов в 2025 году, увеличившись за пять лет более чем в 16 раз.