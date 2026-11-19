БАКУ /Trend/ - Министерство юстиции Азербайджана продолжает эффективные меры сотрудничества с соответствующими структурами иностранных государств по задержанию и доставке в страну лиц, объявленных в международный розыск и обвиняемых в совершении преступлений.

Об этом сообщили в министерстве юстиции.

Отмечается, что было установлено местонахождение на территории Турецкой Республики гражданки Азербайджанской Республики Сафаровой Зинят Мамедрасул гызы, обвиняемой в том, что в 2019 году, работая директором ООО "RX.SƏRDAROĞULLARI HOLDİNQ" и одновременно фактически исполняя обязанности главного бухгалтера, она присвоила и разграбила вверенное ей чужое имущество, завладев денежными средствами на общую сумму 445.000 манатов, и легализовала имущество, приобретенное преступным путем, посредством осуществления финансовых операций и заключения сделок (статьи 179.3.2 и 193-1.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики). После запроса министерства, а также проведенных переговоров было достигнуто соглашение об ее экстрадиции.

Сафарова была доставлена из Турецкой Республики сотрудниками Главного управления международного сотрудничества министерства юстиции и Пенитенциарной службы ведомства и на основании решения суда об аресте помещена в следственный изолятор.

Министерством продолжаются необходимые меры в данном направлении.