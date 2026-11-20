БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Оман договорились о взаимной отмене виз. После вступления соглашения в силу граждане обеих стран смогут посещать друг друга без виз на срок до 30 дней.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

Соответствующий документ был подписан правительствами Узбекистана и Султаната Оман 17 ноября в рамках государственного визита президента Узбекистана в Оман. Соглашение включает преамбулу и 14 статей.

Безвизовый режим будет распространяться на граждан, имеющих биометрические заграничные паспорта. При этом срок действия документа должен составлять не менее шести месяцев.

Продолжительность пребывания без визы не должна превышать 30 дней за одну поездку и 180 дней в течение календарного года.

Соглашение не предусматривает безвизовый въезд для лиц, направляющихся в другую страну с целью постоянного проживания, обучения или трудоустройства, требующего специального разрешения. Для пребывания сверх установленного срока необходимо будет оформить визу в соответствии с законодательством принимающего государства.

Кроме того, документ предусматривает возможность бесплатного продления разрешенного срока пребывания в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. При утере или повреждении паспорта гражданам выдадут временный проездной документ, позволяющий покинуть страну без визы.

При этом каждая из сторон оставляет за собой право отказать во въезде лицам, признанным нежелательными, либо ограничить срок их пребывания на своей территории.

В МИД Узбекистана считают, что соглашение существенно облегчит взаимные поездки граждан и будет способствовать развитию туризма, деловых, культурных и гуманитарных связей между двумя странами.

Документ вступит в силу спустя 30 дней после получения последнего уведомления о завершении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.