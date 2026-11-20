БАКУ /Trend/ - Сегодня - 20 ноября - День города Агдам.

Как сообщает Trend, День города Агдам в Азербайджане отмечается уже в третий раз.

Согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 31 июля этого года, День города Агдама будет торжественно отмечаться ежегодно 20 ноября.

Установление этой знаменательной даты связано с историей освобождения города Агдама от армянской оккупации. Сегодня проходит 5 лет со дня освобождения.

Отметим, что в результате исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне 20 ноября Агдамский район был передан азербайджанской стороне на основе трехстороннего заявления, подписанного Президентом Азербайджанской Республики, Премьер-министром Республики. Армении и Президента Российской Федерации.

Таким образом, освобожденный от оккупации 20 ноября Агдамский район перешел под контроль азербайджанской армии. В центре города Агдам был поднят Государственный флаг Азербайджана, прозвучал Государственный гимн и об этом было доложено Президенту Азербайджанской Республики, Главнокомандующему Вооружёнными Силами Ильхаму Алиеву.

Напомним, что в результате военной агрессии, продолжавшейся до 12 мая 1994 года, армяне оккупировали 846,7 квадратных километров территории Агдамского района, то есть 77,4 процента его общей территории. За более чем пять лет 5897 стали шехидами в кровопролитных боях за защиту Агдама. В тех боях инвалидами стал 3531 человек, 1871 ребенок лишился родителей. Более 126 тысяч агдамцев были вынуждены покинуть свои родные дома.

В Агдаме находится множество памятников архитектуры и искусства с древней историей. На территории Агдамского района расположены гробница 19-го века, гробница Ханоглу, гробница Панах Али-хана, дворец Панах Али-хана, два сундукоподобных памятника, замки Сардаба и Хатем Малик, относящиеся к 15-му веку, мечеть Джума и мечеть Шахбулаг.

После освобождения Агдама от оккупации в этом разрушенном армянами городе, называемом Хиросимой Кавказа, начались работы по восстановлению и реконструкции. За 4 года, прошедшие с момента его освобождения от оккупации, в Агдаме произошло немало позитивных изменений, быстрыми темпами продолжаются восстановительные и реконструкционные работы. Цель – сделать Агдам одним из самых красивых городов региона. Генеральный план города Агдам уже подготовлен и представлен, и ведутся работы по реализации этого плана.