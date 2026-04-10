Лидеры США и Великобритании обсудили вопрос восстановления судоходства в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающегося временного прекращения огня между Ираном, США и Израилем премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Президент США Дональд Трамп обсудили вопрос восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Как сообщает Trend, информация об этом размещена на официальном сайте правительства Великобритании.

Стороны провели телефонный разговор, обсудив вопрос вывода Ормузского пролива из блокады.

«Сегодня вечером премьер-министр, находясь в Катаре, переговорил с Президентом Трампом. Премьер-министр сообщил о своих переговорах с лидерами стран Персидского залива и региональными военными стратегами. В этих обсуждениях рассматривались необходимость восстановления судоходства в Ормузском проливе, а также усилия Великобритании по объединению партнёров для подготовки реального плана действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились перейти к следующему этапу — поиску решений после достижения прекращения огня и согласования открытия пролива. «Лидеры обсудили важность подготовки практического плана для как можно более быстрого восстановления судоходства. Они договорились вскоре провести ещё одну встречу», — отмечается в сообщении.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана.