Президент Сомали поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/ Trend/ - Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Рад передать Вашему превосходительству, Правительству и дружественному народу Азербайджанской Республики самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.
Этот знаменательный национальный праздник отражает стойкость и достижения азербайджанского народа.
Федеративная Республика Сомали высоко ценит дружественные отношения с Азербайджанской Республикой и с нетерпением ожидает дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на благо двух народов.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение и пожелания постоянного благополучия, стабильности и процветания народу Азербайджана".