Президент Сомали поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/ Trend/ - Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Рад передать Вашему превосходительству, Правительству и дружественному народу Азербайджанской Республики самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

Этот знаменательный национальный праздник отражает стойкость и достижения азербайджанского народа.

Федеративная Республика Сомали высоко ценит дружественные отношения с Азербайджанской Республикой и с нетерпением ожидает дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на благо двух народов.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение и пожелания постоянного благополучия, стабильности и процветания народу Азербайджана".