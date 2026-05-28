Президент Финляндии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/ Trend/ - Президент Финляндской Республики Александр Стубб направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени народа Финляндии и от себя лично выражаю Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 108-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.
Выражаю надежду на продолжение конструктивного сотрудничества и субстантивного диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".