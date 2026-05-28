Казахстан, Азербайджан и Турция развивают волонтерское движение

БАКУ/ Trend/ - В Посольстве Республики Казахстан в Азербайджанe состоялся Международный форум на тему "Вклад женщин-волонтеров в развитие Азербайджана, Казахстана и Турции".

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Казахстана, организаторами мероприятия выступили Международный женский клуб города Баку и посольство Казахстана в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие известные общественные деятели, женщины-предприниматели, представители государственных органов, неправительственных организаций и дипломатического корпуса.



Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что форум приурочен ко Дню независимости Азербайджанской Республики и Году волонтеров. 2026 год был объявлен ООН Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. А. Байель также отметил, что современное волонтерство в казахском обществе берет свое начало с древней традиции взаимопомощи – Асар.



Председатель Комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова рассказала об истории зарождения женского активизма в Азербайджане и современных мерах поддержки женщин. Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро выразила поддержку инициативам по освещению женского волонтерства в странах, представленных на форуме.



Супруга посла Турции в Азербайджане Зехра Акгюн, имея опыт работы педиатром, выступила с презентацией о важности ранней диагностики аутизма у детей, создании условий для их обучения вместе со сверстниками в дружественной социальной среде, а также поделилась опытом Турции в этой сфере.



В ходе мероприятия спикеры из Казахстана, Азербайджана, Турции, Молдовы и США выступили с презентациями о роли женщин-волонтеров в современном обществе.



Президент Международного женского клуба города Баку Асемгуль Байель, директор Колледжа услуг и туризма Акимата Астаны Салтанат Басыгараева, руководитель департамента развития волонтерского движения Центра молодежных ресурсов «Астана Жастары» Эльвира Есмуханова рассказали об опыте и успехах волонтерского движения в Казахстане. Основатель и президент Sky Line Partners Айтен Ширинова, председатель кооператива агрокультурного развития Çeşme Йешим Тюзюн Юксель и другие выступавшие рассказали о перспективах, трудностях и стратегических направлениях развития женского волонтерства.



Участники форума договорились о сотрудничестве в сфере продвижения женских гражданских инициатив и реализации совместных проектов на тюркском пространстве.



На мероприятии также выступили заслуженные артисты Азербайджанской Республики Фергана Гасымова, Гюльянаг и Гюльяз Мамедовы, а также дети с особенностями развития.



Отметим, что международный женский клуб города Баку – это неправительственная некоммерческая организация, основанная в 1994 году. За свою 32-летнюю историю существования клуб провел большое количество культурных, благотворительных, просветительских мероприятий, последним из которых стала весенняя благотворительная ярмарка в Баку в апреле 2026 года.