Вашингтон просит союзников по НАТО представить планы по безопасности Ормузского пролива

БАКУ/Trend/ - Вашингтон просит союзников по НАТО представить конкретные планы обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе в течение нескольких дней.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, некоторые европейские союзники США заявили о готовности обеспечить безопасность Ормузского пролива после объявления перемирия. Вашингтон же требует от них взятия на себя конкретных обязательств по этому вопросу.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, данная просьба прозвучала в ходе переговоров представителей альянса с администрацией Белого дома, куда недавно приезжал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По информации агентства, вопрос также обсуждался на встречах представителей НАТО с Пентагоном и Государственным департаментом США. Официальные представители Белого дома и обеих ведомств не давали комментариев журналистам.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносил удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.