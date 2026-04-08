Израиль объявил о приостановке операций против Ирана

Израиль Материалы 8 апреля 2026 12:27 (UTC +04:00)
Израиль объявил о приостановке операций против Ирана

Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Израиля (IDF) сообщают, что с сегодняшнего дня с примерно 03:00 удары по Ирану не наносились.

Как сообщает Trend со ссылкой на Times of Israel, об этом говорится в заявлении пресс-службы IDF.

До достижения соглашения о прекращении огня, в течение ночи в Иране были нанесены масштабные удары, в ходе которых истребители ВВС Израиля поразили позиции запуска и установки баллистических ракет.

По словам военных, целью было значительное снижение угрозы баллистических ракетных атак со стороны Ирана и предотвращение их возможных запусков.

IDF, поддерживая заявление премьер-министра Нетаньяху, подчеркнули, что соглашение не касается Ливана, и борьба с "Хизбаллой" продолжается.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.

