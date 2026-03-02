МИД Великобритании обновил рекомендации по поездкам в страны, граничащие с Ираном

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Великобритании пересмотрело свои рекомендации для путешествия в страны, граничащие с Ираном, в связи с сохраняющейся напряженностью в регионе.

Как передает Trend, обновленные предупреждения касаются Азербайджана, Армении, Туркменистана и Турции.

В опубликованной министерством информации отмечается, что в отношении иностранных граждан соседних с Ираном стран могут быть введены определенные ограничения, а пограничные переходы могут быть закрыты на короткий период времени.

Тем, кто находится в Иране и планирует покинуть страну по суше, рекомендуется перед поездкой к границе ознакомиться с действующими рекомендациями для путешественников той страны, которую они собираются посетить, включая визовые требования.

Сообщается, что рекомендации по поездкам регулярно обновляются в соответствии с оценкой рисков для граждан Великобритании.