...
ОАЭ объявили о победе в конфликте на Ближнем Востоке

Арабские страны Материалы 8 апреля 2026 12:53 (UTC +04:00)
Фархад Мамедов
БАКУ /Trend/ - Помимо США и Ирана, о своей победе в войне на Ближнем Востоке объявили также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

"ОАЭ действительно одержали победу в войне, которую пытались предотвратить. Мы проявили стойкость благодаря героической всеобщей защите; эта защита оградила наш суверенитет, достоинство и достижения от предательских нападений. Сегодня мы движемся вперед, чтобы управлять сложной региональной повесткой, обладая более широкими возможностями влияния, глубже понимая ситуацию и формируя будущее. Наша сила, выносливость и непоколебимость лишь укрепили модель восстановления ОАЭ", - написал в социальной сети советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.

