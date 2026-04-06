Материалы 6 апреля 2026 10:50 (UTC +04:00)
Саудовская Аравия подверглась атаке беспилотников

Фархад Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Саудовская Аравия подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Саудовской Аравии.

Согласно заявлению официального представителя министерства, генерал-майора Турки аль-Малики, два БПЛА, нарушившие воздушное пространство, были успешно нейтрализованы в воздухе.

Другие подробности не раскрываются.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.

