В Ираке при ударах по военным объектам погибли семь военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В результате ударов по военным объектам в иракской провинции Анбар семь военнослужащих Вооруженных сил Ирака погибли, еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в информации Министерства обороны страны.

По данным министерства, воздушному удару подверглись военный госпиталь в Аль-Хаббанийе, подчиненный Министерству обороны Ирака, а также здание производственного управления в Аль-Хаббанийе.

Министерство обороны Ирака осудило эти воздушные удары, отметив, что нападения на медицинские учреждения и персонал запрещены и являются грубым и серьезным нарушением международного права и норм.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.