Трамп заявил о достижении соглашения по разоружению ХАМАС в Газе

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира достиг соглашения о "полном разоружении" ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.

Трамп сделал соответствующее заявление в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

"Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в Газе. Это монументальный шаг на пути к прочному миру и безопасности", — написал Трамп.

По словам президента США, соглашение является важным этапом в реализации его 20-пунктного плана по Газе и направлено на создание новой палестинской администрации, которая будет работать совместно с Советом мира.

"Это соглашение является важным шагом к тому, чтобы в Газе наконец появилось новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира во благо палестинского народа. В то же время Израиль получит безопасность, которой он заслуживает, а Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак", — заявил Трамп.

Он добавил, что процесс будет реализован поэтапно. После завершения разоружения ожидается вывод израильских сил, тогда как Международные силы стабилизации и новые палестинские силы полиции возьмут на себя ответственность за обеспечение безопасности в Газе.

Трамп также поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посреднические усилия, а также свою команду, принимавшую участие в переговорах.