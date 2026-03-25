Кувейт заявил об атаке иранских дронов на топливный резервуар аэропорта

БАКУ /Trend/ - Иран атаковал двумя беспилотниками топливный резервуар в международном аэропорту Кувейта.

Как передает Trend, об это сообщил официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван.

Сообщается, что в результате атаки в топливном баке вспыхнул пожар.

По его словам, за последние 24 часа кувейтские власти зафиксировали запуск 20 баллистических ракет и 9 беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие страны уничтожили 13 ракет и 6 дронов, два из которых попали в один из топливных резервуаров в международном аэропорту.