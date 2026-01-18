В Пакистане при пожаре в торговом центре погибли три человека

БАКУ/ Trend/ - По меньшей мере три человека погибли, еще семь получили травмы в результате крупного пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана.

Как сообщает Trend, пожар начался на первом этаже торгового центра, расположенного в густонаселенном районе города, и быстро распространился на все здание. Во время возгорания несколько человек оказались заблокированными на верхних этажах.

Как сообщили экстренные службы, на место происшествия были направлены шесть пожарных расчетов, однако ситуация продолжает оставаться критической.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из магазинов. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.