В Азербайджане будет создан Западный промышленный парк – Указ

БАКУ/Trend/ – Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Западного промышленного парка

Как сообщает в четверг Trend, в указе говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора в стране, поддержки предпринимательства, расширения конкурентоспособного промышленного производства на основе современных технологий и местных ресурсов, а также дальнейшего повышения экономической активности и занятости в регионах, постановляю:

1.Создать на территории города Гянджа и Шамкирского района Западный промышленный парк.

2. Установить, что:

2.1.Западный промышленный парк является территорией с необходимой инфраструктурой для осуществления предпринимательской деятельности и структурами управления, используемой в целях производства конкурентоспособной продукции и предоставления услуг с применением современных технологий, содействующей эффективной деятельности и развитию предпринимателей;

2.2.организацию деятельности Западного промышленного парка, управление им и развитие осуществляет Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджанской Республики (далее – Агентство).

3.В целях обеспечения выполнения проектных работ для организации деятельности Западного промышленного парка, приведения его территории в пригодное для использования состояние, создания внешней и внутренней инфраструктуры (объекты электрической и тепловой энергии, газоснабжения, водоснабжения, канализации, связи, транспорта, противопожарной охраны, производственного назначения, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству экономики Азербайджанской Республики первоначально 500,0 (пятьсот) тысячи манатов.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

4.1.в трехмесячный срок:

4.1.1. для функционирования Западного промышленного парка обеспечить предоставление в постоянное пользование Агентству с правом передачи в аренду находящегося в государственной собственности, в пользовании ООО «Азералюминиум», земельного участка на Евлахском шоссе в городе Гянджа площадью 81,8 гектара, переданного в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга и относящегося к категории земель промышленного, транспортного, коммуникационного, оборонного и другого назначения;

4.1.2.обеспечить принятие необходимых мер по изменению назначения земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 100 гектаров на территории села Кёнюллю Шамкирского района, находящегося в собственности муниципалитета, и переводу его в категорию земель промышленного, транспортного, коммуникационного, оборонного и другого назначения, а также вовлечению его в деятельность Западного промышленного парка в соответствии с «Примерным положением о промышленных парках», утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 апреля 2013 года номер 865, и другими нормативно-правовыми актами;

4.2.информировать Президента Азербайджанской Республики о реализации мер, предусмотренных в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Указа;

4.3.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

5.Министерству экономики Азербайджанской Республики:

5.1.в двухмесячный срок определить приоритетные направления по производимой и перерабатываемой промышленной продукции, а также предоставляемым услугам в Западном промышленном парке и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

5.2.оказать Агентству содействие в целях создания на территории Западного промышленного парка внешней и внутренней инфраструктуры (объекты электрической и тепловой энергии, газоснабжения, водоснабжения, канализации, связи, транспорта, противопожарной охраны, производственного назначения, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) и обеспечения оказания других услуг для эффективного осуществления предпринимательской деятельности;

5.3.принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

6.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 3 настоящего Указа."