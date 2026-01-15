В UNEC состоялся конкурс инноваций: хакатоны «B2B-решения» и «Зеленый Карабах» (ФОТО)

В UNEC между студентами и совместно ООО «İBİ» и Агентством инноваций и цифрового и развития (АИЦР) состоялся хакатон, где студенты соревновались в разработке инновационных идей.

На хакатоне студенты UNEC представили креативные и цифровые решения реальных проблем по темам «B2B-решения» и «Зеленый Карабах».

Хакатон «B2B-решения» был посвящен решению проблем бизнеса в корпоративной среде. В соревнованиях приняли участие 15 команд из 60 студентов, прошедших отборочный этап. В результате напряженной и конкурентной борьбы команды «Enthuzone», «Savai» и «ITeaguys», в составе студентов факультета Цифровой экономики, заняв первые три места, одержали победу.

Параллельно состоявшийся хакатон «Зеленый Карабах», был посвящен теме экологической устойчивости и инновационных подходов. В этом направлении 15 команд в составе 67 студентов, работающие над реальными проблемами в соответствии с концепцией «Зеленый Карабах», разработали экологические и инновационные проекты. Согласно оценкам жюри, победителями были объявлены команды «Explogreen», «SustainX» и «EcoWatch».

В ходе хакатона участники, преобразовав свои идеи в технологические решения и представив свои проекты профессиональному жюри, продемонстрировали навыки командной работы и решения проблем.

В конце хакатона состоялось награждение команд-победителей:

I место – 4000 AZN,

II место – 2500 AZN,

III место – 1000 AZN.