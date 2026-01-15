В небе над Ираном полеты осуществляются в обычном режиме – Организация гражданской авиации

БАКУ/Trend/ – Полеты в воздушном пространстве Ирана осуществляются в обычном порядке.

Как сообщает Trend со ссылкой на информацию Организации гражданской авиации Ирана, воздушное пространство страны принимает транзитные, прибывающие и вылетающие рейсы, а в аэропортах продолжается обслуживание пассажиров.

В сообщении пассажирам рекомендовано заранее уточнять информацию о рейсах перед поездкой в аэропорт.

Прошлой ночью СМИ распространили информацию о том, что воздушное пространство Ирана было закрыто из-за возможного нападения США, а затем снова открыто.

Напомним, что с конца декабря в Иране начались протесты из-за резкого обесценивания национальной валюты риала по отношению к иностранной валюте, высокой инфляции и других экономических проблем. Сообщается о погибших и пострадавших, однако точное число не уточняется.