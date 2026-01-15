Пашинян заявил о готовности обеспечить связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном

БАКУ/Trend/ – Политическая воля по обеспечению беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой остается неизменной.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Кабинета министров.

«Хочу особо подчеркнуть и еще раз подтвердить, что в рамках согласованной структуры мы готовы двигаться в этом направлении, мы решительны и действуем однозначно. Это включает обеспечение беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой на основе принципов, которые мы неоднократно отмечали. Наш подход заключается в том, чтобы здесь также отходить от логики конфликта и переходить к нормальной среде и мышлению, соответствующим миру», – заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что процесс не будет быстрым ни в Армении, ни в Азербайджане, поскольку нарративы, сформированные многолетним конфликтом, все еще существуют внутри обоих обществ.

«…Мы должны принять более практический подход и сосредоточиться на работе, потому что реальные и заметные преимущества мира могут быть более эффективными, чем бесконечные дискуссии о различных нарративах, сомнениях и вызовах», – подчеркнул Пашинян.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

14 января 2026 года министерство иностранных дел Армении опубликовало соглашение о реализации проекта TRIPP, подписанное с США. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP. Опубликованный документ был оценен как новый шаг по выполнению обязательств, взятых 8 августа 2025 года в Белом доме для поддержки устойчивого мира на Южном Кавказе.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена утвердить и поддерживать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. На первоначальном этапе компании будет предоставлено право на реализацию проекта на 49 лет. Ереван планирует предложить США 74% акций TRIPP Development Company и сохранить за собой 26%.