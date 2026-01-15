Тело Национального героя Шахина Тагиева доставляется в Азербайджан

БАКУ /Trend/ – Тело скончавшегося в шведском городе Мальмё Национального героя Азербайджана Шахина Тагиева сегодня в 21:05 по бакинскому времени будет доставлено в Азербайджан. Процесс осуществляется при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Об этом Trend сообщили в государственном комитете.

Отмечается, что Государственный комитет по работе с диаспорой и другие государственные структуры принимают все необходимые меры для организации прощальной, похоронной и поминальной церемоний.

Прощальная и похоронная церемонии пройдут 16 января в 11:00 на Военном мемориальном кладбище (II Аллея почетного захоронения).

Поминальная церемония состоится 17 января в 11:00 в мечети Тезепир.

Напомним, что уроженец города Шуша Шахин Талыб оглу Тагиев родился 3 февраля 1949 года в городе Тертер. В 1969 году окончил Энергетический техникум и был направлен в Удмуртскую область России. С молодых лет работал в энергетической и торговой отраслях России и Азербайджана, а в 1988 году присоединился к национально-освободительному движению. В 1991 году добровольно вступил в Карабахскую войну, командовал ротой в звании лейтенанта. В 1992 году был назначен командиром батальона «Гуртулуш», созданного на базе той же роты, проявил особую храбрость при прорыве вражеского фронта в агдеринском направлении, а также в боях в направлениях Тертера, Сейсулана, Ярымджа и Левонарxа. Скончался 29 декабря 2025 года в Мальмё (Швеция) после продолжительной болезни.

Государственный комитет по работе с диаспорой выражает искренние соболезнования семье и близким Национального героя, а также всему диаспорскому сообществу.