В Азербайджане будут приняты новые госстандарты в транспортной сфере

БАКУ/Trend/ – В Азербайджане состоялось очередное онлайн-заседание Технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт» (AZSTAND/TK 19), учреждённого Институтом стандартизации Азербайджана (AZSTAND), подчинённым Государственному агентству по контролю за антимонопольной деятельностью и потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend со ссылкой на Институт стандартизации Азербайджана, в заседании приняли участие представители AZSTAND, Главного управления Государственной дорожной полиции, Государственного таможенного комитета, Бакинского транспортного агентства, Государственного агентства автомобильных дорог, Агентства наземного транспорта, Агентства аграрных услуг, а также компаний «Toyota-Lexus» AADA и ООО «AZAVTOBUS».

Во время заседания были обсуждены проекты стандартов, подготовленные в соответствии с Планом работы Технического комитета на 2025 год:

AZS ECE 21 – «Единые положения для утверждения внутреннего оборудования транспортных средств»;

AZS ECE 16 – «Ремни безопасности, защитные системы, системы для пассажиров детских автотранспортных средств и системы детской безопасности ISOFIX»;

AZS ECE 51 – «Единые инструкции по официальному утверждению транспортных средств с не менее чем четырьмя колесами по уровню шума»;

AZS ECE 85 – «Единые положения по утверждению двигателей внутреннего сгорания и/или электрических двигателей для транспортных средств категорий M и N, измерение полезной мощности и мощности на максимуме 30 минут для электрических двигателей».

Для принятия этих стандартов было принято решение о передаче их в AZSTAND.

В завершение заседания ТК AZSTAND/TK 19 провел периодическую проверку государственного стандарта AZS 122 «Безопасное стекло для наземных транспортных средств. Общие технические условия».

Напомним, что Технический комитет по стандартизации «Дорожный транспорт» (AZSTAND/TK 19) создан при Главном управлении Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. Цель создания AZSTAND/TK 19 – обеспечить участие заинтересованных сторон в подготовке государственных, международных, региональных и межгосударственных стандартов в сфере дорожного транспорта.