Договорно-правовая база азербайджано-белорусского сотрудничества насчитывает более 170 документов - посол

Общество Материалы 8 декабря 2025 16:34 (UTC +04:00)
Фото: БЕЛТА

Алёна Павленко
БАКУ /Trend/ - Договорно-правовая база азербайджано-белорусского сотрудничества насчитывает более 170 документов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич сказал в ходе международной конференции, посвященной 30-летию Конституции Азербайджанской Республики и 107-летию парламента Азербайджана, в Баку.

"Взаимодействие законодателей лежит в основе гармонизации законодательства и расширения договорно-правовой базы двухстороннего сотрудничества, которое насчитывает уже более 170 документов. Обмен опытом совершенствования государственного строительства усиливает наш взаимный потенциал", - сказал посол.

По его словам, развитие азербайджанской и белорусской государственности, а также их цели схожи.

"В наших конституциях провозглашается, что источником власти является народ, устанавливается унитарное государственное устройство, сильная президентская форма правления, социально-экономическая политика в интересах человека", - сказал Д. Пиневич.

