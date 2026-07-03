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Между Тбилиси и Батуми начали выполняться регулярные авиарейсы

Грузия Новость 3 июля 2026 07:41 (UTC +04:00)
Между Тбилиси и Батуми начали выполняться регулярные авиарейсы
Фото: Wikipedia

БАКУ /Trend/ - Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 25 июня начала выполнять регулярные рейсы между Тбилиси и Батуми.

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Сообщается, что полеты будут осуществляться на протяжении всего летнего сезона четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737, а продолжительность полета составит около 45 минут, что делает авиасообщение самым быстрым способом добраться между двумя городами.

Расписание составлено с учетом поездок на выходные: вылет из Тбилиси запланирован на 09:00, обратный рейс из Батуми — на 19:30.

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