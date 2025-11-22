Fitch улучшило прогноз по рейтингу Грузии до стабильного

БАКУ/Trend/ - Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте с негативного на стабильный и подтвердило рейтинг на уровне «BB», сообщает в субботу Trend со ссылкой на Fitch.

Отмечается, что валовые международные резервы увеличились на 37,2% от минимального уровня октября 2024 года до рекордного уровня в 5,6 миллиарда долларов США на конец октября 2025 года, что эквивалентно 2,8 месяца выплат по текущему счёту.

«Улучшение отражает покупки центральным банком 1,6 миллиарда долларов с начала года и влияние роста цен на золото (322 миллиона долларов). Доходы от туризма (1–3 кв. 2025 г.: +5,1% г/г) и денежные переводы (январь–октябрь 2025 г.: +7,1% г/г), ужесточение резервных требований к валютным депозитам банков и более широкая тенденция дедолларизации также способствовали увеличению резервов», — говорится в последнем отчёте Fitch.

Тем не менее рейтинговое агентство отмечает, что международные резервы Грузии остаются низкими.

Fitch ожидает, что международные резервы стабилизируются в среднем на уровне 2,6 месяца выплат по текущему счёту в 2026–2027 годах (3,2 месяца при исключении реэкспорта), хотя это по-прежнему будет значительно ниже медианного показателя по странам с рейтингом «BB» в 2025 году — 4,8 месяца.