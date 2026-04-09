Казахстан и ряд других стран проявляют интерес к маршруту TRIPP - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Казахстан и другие страны проявляют интерес к проекту TRIPP (Маршрут Трампа во имя мира и процветания).

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, будет открыт новый маршрут для международных коммуникаций, при этом Казахстан выступает в качестве одного из основных игроков и участников международного транспортного сектора.

«Казахстан — не единственная страна, проявляющая интерес к этой теме. Многие государства выражают заинтересованность в проекте TRIPP. Этот процесс идет открыто, и мы не намерены скрывать его от наших партнеров. Естественно, мы должны пригласить Казахстан к использованию транзитных маршрутов через Армению, чтобы они рассматривали их в цепочке экспортно-импортных операций и предоставляемых транспортных услуг», — заявил Пашинян.