Король Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Уважаемый Президент, дорогой Брат.

Выражаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей страны.

Желаю Вам здоровья и счастья, Правительству и народу братской Азербайджанской Республики – дальнейшего развития и процветания".