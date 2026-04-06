Как брат и сестра открыли Азербайджан для австралийских школьников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В австралийском городе Лисмор, в одноименной частной школе, прошел традиционный фестиваль "Harmony Day". Наши юные соотечественники, учащиеся школы Адиля и Зейн Адили, представили на мероприятии насыщенную программу. Выступив в роли культурных послов, они подготовили подробный рассказ о своей исторической родине, познакомив сверстников с богатым наследием Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Брат и сестра подготовили содержательную программу, раскрывшую гостям красоту и разнообразие их родной страны. Рассказ о древней истории Азербайджана, описание уникальных, самобытных обычаев, отражающих дух нашего народа, и демонстрация изысканных национальных костюмов покорили аудиторию и вызвали живой интерес и восхищение у иностранных сверстников и педагогов.

Подобные инициативы позволяют миру увидеть нашу страну не через страницы учебников, а через призму живого общения, наполняя сухую информацию яркими красками. Популяризация культурного наследия имеет важное значение для международного продвижения Азербайджана. Искренний рассказ Адили и Зейна Адили, сумевших сохранить глубокую связь со своими корнями, стал еще одним подтверждением того, что культура это лучший инструмент для налаживания международного диалога. Благодаря их выступлению, проникнутому подлинной любовью к родине, Азербайджан стал ближе и понятнее для австралийских школьников.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!