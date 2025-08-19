"Несмотря на ограничения, у нас есть талант": финал проекта GÜLSAM объединил сердца и вдохновение (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Поддержка реабилитации лиц с инвалидностью", организованного ОО GÜLSAM при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана, прошло заключительное мероприятие под названием "Несмотря на ограничения, у нас есть талант".

Об этом сообщила Trend Life председатель GÜLSAM Гюльнара Селимова.

Этот вечер превратился в настоящий праздник творчества и силы духа, когда участники с ограниченными возможностями вновь вышли на сцену, чтобы продемонстрировать свои таланты - будь то музыка, литература, танец или живопись. Финал стал ярким подтверждением того, что истинное желание и творчество не знает границ. На сцене звучали мелодии, оживали слова, в танце проявлялась свобода, а в картинах - красота внутреннего мира.

Руководитель объединения Гюльнара Салимова, приветствуя гостей, поблагодарила участников и подчеркнула, что подобные проекты открывают новые горизонты, создают равные возможности и помогают людям с инвалидностью быть активной частью общества.

В завершение жюри определило трёх победителей, но подарки и сертификаты получили все участники. Самым главным итогом вечера стали искренние улыбки, радость и слова благодарности, которые участники дарили организаторам и зрителям.

Для GÜLSAM это и есть настоящая победа - видеть счастье на лицах людей, которым удалось поверить в свои силы и подарить миру своё искусство.

