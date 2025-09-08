Самир Багиров возвращается на эстраду с сольным концертом

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский певец Самир Багиров, который надолго исчез из поля зрения, и лишь изредка предстает перед общественностью, решил вернуться на эстраду с сольным концертом, сообщает Trend Life.

В этот особенный день, 28 сентября в 19:00 в Оперной студии Бакинской музыкальной академии, окружённый друзьями и близкими, Самир исполнит свои самые яркие и трогательные композиции, которые давно завоевали сердца слушателей, среди которых "Sevgilim", "Deyirdim sənə", "Taleyin oyunu" и многие другие.

В уютной и камерной обстановке Оперной студии вечер обещает стать особенным событием, наполненным теплом, ностальгией и яркими впечатлениями.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/samir-bagirov-among-friends/170193

