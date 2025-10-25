Иранский Persian Gulf Holding объявил об инвестициях в новые проекты

БАКУ/Trend/ - В новые проекты иранского Persian Gulf Petrochemical Industry Holding было инвестировано 7,25 млрд долларов.
Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Persian Gulf Petrochemical Industry Holding Мохаммад Шариатмадари на внеочередном заседании холдинга 22 октября.
По его словам, в настоящее время ведутся работы в рамках 15 проектов на уровне холдинга, 6 проектов на уровне нефтехимических заводов и 5 проектов на уровне нефтепереработки.
Шариатмадари сообщил, что с завершением работ по этим проектам объем производства увеличится на 12 млн тонн.
"На предприятии Hangam Petrochemical Company объем производства увеличится на 1,15 млн тонн, на предприятии Hoveyze Petrochemical Company — на 1,3 млн тонн, на предприятии Dehdasht Petrochemical Company — на 300 тыс. тонн, на предприятии Gachsaran Polymer Industry Company — на 300 тысяч тонн", — отметил он.
Представитель холдинга сообщил, что добыча на предприятиях Hormuz Petrochemical Company увеличится на 1,9 млн тонн, Almas Petrochemical Company – на 1,3 млн тонн, Ibn Sina Petrochemical Company – на 121 тыс. тонн, Bid-Boland Gas Processing Company – на 1,2 млн тонн, Pars Petrochemical Company – на 900 тыс. тонн, Arvand Petrochemical Company – на 600 тыс. тонн и Gulustan Petrochemical Company – на 1 млн тонн.
Следует отметить, что иранский Persian Gulf Petrochemical Industry Holding считается одной из ведущих нефтехимических компаний страны. Холдинг планирует увеличить годовой объём добычи до 57,4 млн тонн, а объём продаж продукции – до 30,1 млрд долларов США к 19 марта 2028 года. Текущий годовой объём добычи компании, по имеющимся данным, составляет около 26 млн тонн.
