Грузия и Румыния подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Комиссии по вопросам энергетики Грузии и Румынии подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта прокладки подводного энергетического кабеля по дну Чёрного моря.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии Давид Нармания.

«Я встретился с румынским коллегой по этому вопросу и подписал меморандум. Документ предусматривает сотрудничество комиссий с целью совместного регулирования в рамках этого проекта», — сказал Нармания.

Он подчеркнул, что проект подводного кабеля имеет стратегическое и перспективное значение. По его словам, технико-экономическое обоснование уже завершено, и в настоящее время проводится детальное исследование шельфа Чёрного моря.

Напомним, что соглашение о строительстве кабельной линии протяжённостью около 1200 километров было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте лидерами Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии. Проект предусматривает как передачу электроэнергии, так и цифровой обмен данными между странами-участницами.