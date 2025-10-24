Кто он - новый глава Государственного агентства по охране стратегических объектов? - досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, распоряжением Президента Ильхама Алиева Сардар Сулейман оглу Сафаров назначен главой Государственного агентства по охране стратегических объектов.

Trend представляет досье нового главы Государственного агентства по охране стратегических объектов.

Сардар Сулейман оглу Сафаров родился в 1973 году в Сумгайыте. Окончил Государственный институт физкультуры, турецкую Школу офицеров жандармерии, Полицейскую академию МВД.

В 1996–2005 годах служил командиром отряда специального назначения Внутренних войск, начальником штаба батальона специального назначения.

В 2019–2022 годах занимал должности заместителя начальника Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ) и начальника этого управления. Позднее был назначен на должность заместителя начальника ГУПГБ по службе.

Звание генерал-майора ему было присвоено в июле прошлого года. В январе этого года был назначен начальником Главного управления общественной безопасности МВД.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и «За Отечество». Женат, трое детей.

