Обнародован объем экспорта иранской ненефтяной продукции в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) объём экспорта ненефтяных товаров из Ирана в Кыргызстан составил 27,7 тыс. тонн на сумму 46,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистике, объем экспорта продукции Ирана в Кыргызстан за первые 6 месяцев увеличился на 7,5% в стоимостном выражении и снизился на 8,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

За аналогичный период прошлого года объём экспорта ненефтяных товаров из Ирана в Кыргызстан составил 30,3 тыс. тонн на сумму 43,3 млн долларов США.

За первые 6 месяцев Иран экспортировал в Кыргызстан в основном нефтехимическую, сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

Статистика показывает, что за первые шесть месяцев года товарооборот между Ираном и Кыргызстаном составил 29,3 тыс. тонн на сумму 48,9 млн долларов США. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года товарооборот увеличился на 9% в стоимостном выражении и снизился на 6,5% в весовом выражении.

Добавим, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые шесть месяцев года составил 75 млн тонн на сумму 25,9 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6% - по объёму.