Хроника 44-дневной Отечественной войны: 25 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 25 октября 2020 года:

- На официальной странице в соцсети X Президента Азербайджана Ильхама Алиева была размещена публикация об освобождении от оккупации нескольких сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы.

- Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Центральном командном пункте министерства обороны прошло оперативное совещание.

- Президент Ильхам Алиев направил письма главам государств и правительств, поддержавших позицию Азербайджана на обсуждениях в СБ ООН.

- Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Fox News.

- Министерство обороны сообщило о занятии азербайджанской армией новых позиций в Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта. Был представлен список уничтоженной вражеской военной техники. Армянские подразделения отступили в направлении Губадлы, неся большие потери.

- Азербайджанская армия применила высокоточное оружие против ВС Армении.

- ВС Армении обстреляли Агдам, Тертер и Агджабеди.

- Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Губадлинского района.

- Оборонное ведомство Азербайджана распространило видеокадры уничтожения огневых точек армянских ВС, которые были вынуждены отступить, неся потери.

- Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Джебраильского и Зангиланского районов.

- Оборонное ведомство Азербайджана распространило кадры уничтожения военной техники и припасов врага.