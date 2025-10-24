Рамочный документ на 2026-2030 годы – новый этап в партнерстве Азербайджана и ООН – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на мероприятии, посвящённом 80-летию создания Организации Объединённых Наций, которое прошло в Баку.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел.

В своём выступлении Джейхун Байрамов подчеркнул важную роль ООН как одного из ключевых столпов многосторонней дипломатии и поздравил организацию с юбилеем.

Глава МИД отметил, что Азербайджан, являясь активным и ответственным членом ООН, представлен в её основных структурах, включая членство в Совете Безопасности в 2012–2013 годах и трижды — в Экономическом и Социальном Совете.

Министр подчеркнул, что растущее влияние и лидерство Азербайджанской Республики на мировой арене укрепляются благодаря её активному участию в ключевых инициативах ООН. В частности, были отмечены председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (2019–2023 гг.), проведение Глобального форума Альянса цивилизаций (2016 г.) и 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в 2024 году.

Д. Байрамов сообщил, что в 2026 году в Азербайджане состоятся два крупных мероприятия под эгидой ООН — 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) и Всемирный день окружающей среды. По словам министра, это отражает приверженность Азербайджана переходу к «зелёной» энергетике и его ведущую роль в глобальной климатической дипломатии.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Азербайджан, следуя глобальной повестке дня ООН, придаёт особое значение продвижению Целей устойчивого развития, внедрению цифровых инноваций, расширению прав и возможностей женщин и молодёжи, а также развитию гуманитарных и межкультурных инициатив.

Он подчеркнул успешное завершение реализации Рамочного документа сотрудничества между Азербайджаном и ООН в области устойчивого развития на 2021–2025 годы и отметил, что новый документ на 2026–2030 годы станет началом нового этапа партнёрства.

В своём выступлении министр также рассказал о масштабных работах по восстановлению освобождённых территорий Азербайджана и шагах, предпринятых для обеспечения стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.

Д. Байрамов отметил, что подписанная в Вашингтоне Совместная декларация и другие достигнутые договорённости стали важной вехой в продвижении мирного процесса в регионе.

В завершение министр призвал к укреплению партнёрства, изучению новых направлений сотрудничества и объединению усилий ради построения более устойчивого и справедливого мира.

По итогам мероприятия была подписана новая Рамочная программа сотрудничества между Азербайджаном и ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы.